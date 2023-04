Incidente in A13 oggi, morto un automobilista. Code fra Bologna e Altedo

Bologna, 26 aprile 2023 – Mattinata di disagio e tragedia quella di oggi sulle autostrade di Bologna. Non solo lo schianto in A14, che ha causato code fino a 7 chilometri tra San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio, ma anche un altro incidente ha congestionato, questa volta, l’A13. Un incidente in cui ha perso la vita un uomo di 60 anni residente a Codigoro, nel Ferrarese.

Da quanto si apprende, dietro al tragico incidente, avvenuto all’altezza di Bentivoglio, potrebbe esserci un malore alla guida. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura avrebbe sbandato improvvisamente, per poi colpire un’altra auto sulla carreggiata della A13.

A quel punto, l’auto dell’uomo avrebbe sfondato con una carambola il guard rail laterale, finendo nei campi a lato dell’autostrada.

Rapidi i soccorsi ad arrivare – attivato anche l’elicottero del 118 –, ma purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare. Trasportata invece in codice di media gravità all’ospedale maggiore la passeggera dell’auto che, a quanto pare dovrebbe essere la moglie della vittima

Lungo il lavoro per il ripristino della carreggiata. In mattinata, fra Bologna e Altedo (in direzione del capoluogo), si sono formati quattro chilometri di coda prima dell’uscita Interporto.

Notizia in aggiornamento