Incidente in A13 oggi nella notte a Bologna: sei feriti e autostrada chiusa a lungo. Grave una donna

Bologna, 8 settembre 2023 – Schianto terribile nella notte dell’A13. Sono quasi le 3 dell’8 settembre quando un pulmino Renault Trafic con targa romena, per cause ancora in fase d’accertamento, perde il controllo andando a sbattere contro il guard rail sulla destra, con una carambola di circa 25 metri.

L'incidente di questa notte in A13

Il mezzo, che trainava un carrello con a bordo un’auto familiare, si è ribaltato sul fianco sinistro sulla corsia di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco Volontari di San Pietro in Casale, 118 con eliambulanza, Polizia stradale della sottosezione di Altedo e personale di Autostrade. L'autostrada è rimasta chiusa per circa 50 minuti in direzione sud.