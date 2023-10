Incidente in A13: tir salta la carreggiata, pacchi di Amazon sparsi in autostrada

Bologna, 11 ottobre 2023 - Tragedia sfiorata ieri sera per un incidente avvenuto alle 23.30 circa al km 1,5 dell’autostrada A13 poco dopo Bologna Arcoveggio. Un autoarticolato proveniente da sud ha compiuto un salto di carreggiata andando a rovesciarsi sulla carreggiata diretta verso Bologna. In seguito all’impatto tutta la merce trasportata, per la maggiora parte costituita da colli Amazon, si è riversata sulla sede stradale, mentre l’autista è stato trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della polizia autostradale di Altedo per i rilievi e per gestire il traffico.

L'autostrada è rimasta chiusa dall'Arcoveggio all'Interporto fino alle 6 circa per la rimozione dei pacchi e per la sostituzione di circa 8 New Jersey.

