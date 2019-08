Bologna, 6 agosto 2019 - Tragico incidente ieri sera poco dopo le 22,30 nel tratto di A14 all'altezza di Borgo Panigale al km 9. A perdere la vita, sono stati due uomini di 38 e 45 anni.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente mortale. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e l'automedica. Ma per i due uomini, che potrebbero essere stati sbalzati e travolti dalle auto in transito non c'è stato nulla da fare.