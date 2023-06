Incidente in A14 a Bologna, tre feriti

Bologna, 26 giugno 2023 – Incidente tra due auto, ieri sera attorno alle 22.30, lungo l’autostrada A14 all’altezza di Bologna, al km 35 in direzione nord. Tre persone sono rimaste ferite, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarle dalle lamiere.

Primi soccorsi sul posto da parte del 118, poi i tre passeggeri sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sono intervenuti anche la polizia stradale e personale di Autostrade per l’Italia.