Bologna, 25 maggio 2021 - L'autista di un camion, un uomo di 45 anni, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto intorno alle 17,30 circa, sull'A14, nel tratto fra Castel San Pietro e Imola, in direzione sud. Lo stesso tratto è stato chiuso parzialmente al traffico (la chiusura è in direzione Ancona). Un camion cisterna che trasportava ipoclorito di sodio e fenolo fuso - sostanze pericolose e infiammabili - è rimasto distrutto nel tragico schianto. La vittima viveva a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco ed il personale di Autostrade per l’Italia. Allertato il nucleo sostanze pericolose del comando dei vigili del fuoco di Venezia che - con il nucleo NBCR di Bologna- provvederà al travaso del fenolo.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale, sembra che la motrice dell'autocisterna, per cause da accertare, durante il tragitto abbia sbandato verso il new jersey che delimita la carreggiata urtando anche parte del cavalcavia che sovrasta l'autostrada. Il conducente sarebbe stato poi sbalzato fuori dall'abitacolo e sarebbe morto sul colpo.

Code in A14

Chi è in viaggio verso Ancona deve uscire a Castel San Pietro e può rientrare in autostrada ad Imola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Code fino a 3 chilometri sono sono registrate per ore anche anche la via Emilia è stata a lungo congestionata.