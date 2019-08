Bologna, 24 agosto 2019 - In un fine settimana già molto complesso per il traffico del rientro verso le città, un incidente avvenuto tra il bivio per la A14 Bologna-Taranto e Modena sud (direzione Milano) sta causando molti problemi. Al momento - segnala Autostrade - si sono formati 9 chilometri di coda in aumento, per un incidente al chilometro 178, che vede coinvolti un furgone, ribaltato in corsia di emergenza ed un'autovettura in mezzo alla carreggiata.

Incidente A14 oggi, auto contro furgone. Lunghe code

Il traffico defluisce sulla terza e la quarta corsia. A chi proviene da Firenze si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio e percorrere la Nuova Bazzanese verso Vignola. A chi proviene dalla A14 Adriatica uscita consigliata a Bologna Borgo Panigale con rientro in autostrada a Modena sud.Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell' evento.