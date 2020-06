Bologna, 18 giugno 2020 - E' stato riaperto al traffico il tratto di autostrada A14 compreso tra Borgo Panigale e il bivio con la A13 dove, in direzione Ancona, questa mattina era avvenuto un incidente. A scontrarsi sono stati due camion: uno dei due autisti è rimasto ferito. Due autoarticolati si sono tamponati, e uno dei due ha sbandato finendo contro il guard rail, intraversandosi (foto).

Per soccorrere il camionista di questo secondo mezzo pesante, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo: alla fine sono riusciti ad estrarlo dalla cabina e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno trasportato al pronto soccorso. Per consentire queste operazioni, l'autostrada è rimasta chiusa almeno un paio d'ore.

Ora ìl traffico è ripreso su tutte le corsie disponibili e , sebbene non ci siamo più code, gli effetti negativi sul traffico si continuano a sentire. In particolare, stamattina, ad andare in tilt è stato anche il traffico in tangenziale.

