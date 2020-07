Bologna, 1 luglio 2020 - Incidente in A14 oggi in provincia di Bologna. Si sono formati 5 chilometri di coda tra Castel San Pietro e Imola. Da Bologna a Imola, in direzione sud, il tempo percorrenza previsto è di 60 minuti. Disagi per gli automobilisti.

In particolare si segnalano code all'uscita di Castel San Pietro.