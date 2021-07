Bologna, 21 luglio 2021 - Si è risolto, poco dopo le 10 sull'autostrada A14 l'intervento per l'incidente avvenuto nel tratto compreso tra il bivio con l'A13 e il raccordo di Casalecchio in direzione Bologna all'altezza del km 12,9 che questa mattina, intorno alle 6.45, ha visto coinvolte due auto e un mezzo pesante e che ha portato al ferimento di una persona e a lunghe code in autostrada.

Il transito è ora possibile su tutte le corsie disponibili e, poco dopo le 10, si registravano 15 chilometri di coda in direzione Bologna e 7 chilometri di coda in direzione Ancona. Ripercussioni anche sulla A13 Bologna-Padova con 7 chilometri di coda in direzione Bologna e sul raccordo di Casalecchio dove la coda era di 5 chilometri in direzione A14.

Anche ieri c'è stato, nel tratto bologne se tra Arcoveggio e Altedo, un altro incidente in A13 che ha provocato parecchi disagi e due feriti.