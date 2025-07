Incidente in A14 oggi: code e disagi tra San Lazzaro e Imola

Bologna, 1 luglio 2025 – E’ stato risolto il grave incidente che ha coinvolto quattro auto, di cui una si è ribaltata a seguito dello schianto, che ha causato forti disagi sull’A14 subito dopo il nodo bolognese verso sud, direzione Ancona. Un tratto che è già normalmente trafficatissimo e a rischio code, in questo periodo di aggiunge poi il passaggio in massa dei vacanzieri verso il mare. Un aumento di auto e mezzi che amplifica il rischio incidenti come infatti è avvenuto questa mattina.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 e, dopo ore di lunghissime code, ora il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e la situazione è tornata alla quasi normalità.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.