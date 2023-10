Incidente in A14 oggi a Bologna: autostrada riaperta, ancora code

Bologna, 25 ottobre 2023 – Ancora un incidente in A14, ancora una volta – l’ennesima – nel tratto che attraversa la città per uno schianto che coinvolge mezzi pesanti. Questa mattina è stato chiuso per oltre due ore il tratto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e l’uscita di Bologna Borgo Panigale, a causa di un incidente che ha visto coinvolti un’auto e due camion. Per consentire i soccorsi ai feriti e il recupero dei mezzi, l’autostrada è rimasta chiusa da prima delle 7 alle 9: orari delicatissimi per il flusso del traffico, che è ovviamente andato in tilt.

Un incidente nel tratto bolognese dell'A14 (foto Schicchi)

Ora il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e le code, che partono dalla zona di San Lazzaro, si stanno lentamente smaltendo.

Tangenziale paralizzata

Naturalmente, l’incidente e la conseguente deviazione del traffico ha paralizzato la tangenziale cittadina che già fatica a gestire il flusso delle auto e dei mezzi. Ripercussioni, per effetto domino, anche sulla viabilità cittadina.

L’ultimo schianto: un morto e autostrada chiusa per 5 ore

Sono passati appena pochi giorni dall’ultimo gravissimo incidente nel tratto bolognese dell’autostrada (video): era l’11 ottobre e un camionista di 62 anni vi ha perso la vita.

