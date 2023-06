Incidente in A14 oggi fra Bologna e Imola, lunghe code

Bologna, 26 giugno 2023 – Uno schianto combinato con i primi esodi estivi. Il traffico è andato in tilt in un attimo oggi lungo l’a14, per un incidente sul tratto autostradale fra Bologna e Imola.

In particolare, il sito di Autostrade, segnala code di due chilometri all’altezza del chilometro 38 in direzione Taranto.

Incolonnamenti anche sull’altra corsia: almeno cinque chilometri per traffico intenso.

Notizia in aggiornamento