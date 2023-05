Incidente in A14 oggi a Bologna, scontro tra camion e furgone. Code e rallentamenti

Bologna, 26 maggio 2023 – Incidente in autostrada A14 oggi intorno alle ore 15.30 nei pressi di Bologna. Le squadre dei vigli del fuoco sono subito intervenuto per liberare gli occupanti dei due mezzi incidentati, un camion e un furgone. Cinque in tutto le persone a bordo, che fortunatamente non hanno riportato ferite. E’ comunque intervenuto il 118 sul posto, così come la polizia stradale.

Qualche disagio e rallentamento è stato registrato per consentire di rimuovere i mezzi e riportare la circolazione autostradale alla normalità.