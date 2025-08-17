Incidente in A14 a Bologna, code fino a 10 km per un tamponamento: 2 feriti

Bologna, 17 agosto 2025 – Pomeriggio di passione sulle strade, con rallentamenti e code per quasi 3 ore e molti incidenti per il traffico intenso dovuto al rientro dalle vacanze.

In particolare, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con il Raccordo di Casalecchio verso l'A1, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 12, alle 16.45, si è verificato un tamponamento al km 12, con due feriti. Per diverso tempo, in corrispondenza dello scontro, il traffico è transitato su una corsia. Oltre ai soccorsi sanitari e meccanici e il personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia, è intervenuta la Polstrada, pattuglie sottosezione autostradale Bologna Sud.

Il tamponamento sull'A14 in direzione nord ha causato lunghe code per almeno 3 ore

Per fortuna non si è trattato di un incidente grave: i due feriti sono stati trasportati al Maggiore con codici di lieve entità. La dinamica dell’incidente è ancora da stabilire.

La normale circolazione è stata poi ripristinata velocemente, ma il traffico continua a essere intenso.

Nella giornata di oggi, sulle strade dell’Emilia-Romagna, si sono verificati tanti micro incidenti dovuti al traffico intenso – quasi tutti tamponamenti – ma senza conseguenze gravi.