Incidente in A14: ragazzo 29enne investito da due camion

San Lazzaro (Bologna), 11 febbraio 2025 - Tragedia nella notte in A14, in territorio sanlazzarese. A perdere la vita un 29enne di Ancona che stava viaggiando con il padre. I due si stavano dirigendo proprio nell’anconetano, dove risiedono.

Ad un certo punto, poco dopo la mezzanotte, all’altezza di Colunga, sulla corsia sud, il ragazzo avrebbe chiesto al padre, che era alla guida, di fermarsi sulla corsia di emergenza per alcuni bisogni fisiologici.

Il 29enne è dunque sceso dallo sportello del passeggero poi però qualcosa è andato storto: per cause che sono al vaglio (e al momento non si esclude nessuna ipotesi, ndr) il 29enne dalla corsia di emergenza si sarebbe spostato su quella di marcia. Il padre non ha fatto in tempo ad accorgersene che è avvenuta la tragedia: il ragazzo è stato investito da due camion che sopraggiungevano e che non hanno potuto evitare l’impatto essendosi trovati davanti il 29enne all’improvviso. Sotto choc il padre che ha subito chiamato i soccorsi ma il giovane è morto sul colpo.

Sul posto la Polizia Stradale che sta cercando di chiarire cosa abbia potuto spingere il giovane sulla corsia di marcia.