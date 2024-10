Incidente all’alba sulla Porrettana. Si schianta contro l’oratorio. Trentenne muore sul colpo

Si schianta, perdendo il controllo dell’auto, contro il porticato di un oratorio e muore sul colpo. A perdere la vita nell’incidente avvenuto all’alba di ieri, a Granarolo, il trentenne rumeno Constantin Valentin Jugariu. Il giovane muratore di Baricella stava presumibilmente tornando a casa dopo una serata a Bologna. Era alla guida della sua Audi A6 e stava percorrendo, poco dopo le 6, la Porrettana in direzione di Minerbio. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, Jugariu ha perso il controllo della vettura, all’altezza della frazione di Lovoleto: stando al racconto di alcuni testimoni, la macchina ha iniziato a sbandare come una scheggia impazzita, per poi invadere la carreggiata opposta, dove non stava transitando nessuno. L’Audi ha arrestato la sua corsa solo quando si è schiantata contro una colonna del porticato esterno dell’oratorio di Villa Villani. A causa del forte urto la colonna si è sgretolata e, in pochi secondi, sulla macchina del trentenne è crollato anche gran parte del soffitto del porticato. Il boato è stato fortissimo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, ma per il trentenne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sulla scena della tragedia anche i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, che si sono occupati dei rilievi: non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma non si escludono un malore o un colpo di sonno. Sono poi sopraggiunti anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di estrarre il corpo senza vita di Jugariu dalle lamiere dell’auto e, poi, di verificare la stabilità dell’antico edificio. Visti i gravi danni subiti nell’impatto, saranno necessarie analisi più accurate per quantificare i danni e l’agibilità della struttura. L’edificio si trova proprio a ridosso della Statale 64 e così la strada è rimasta chiusa in quel tratto tutto ieri e lo rimarrà anche oggi.

Villa Villani è un fabbricato, di proprietà privata, risalente al Seicento e oggi adibito a bed&breakfast. L’elegante oratorio, eretto nella prima metà del Seicento dalla famiglia Bedori, fa parte del complesso di Villa Villani e ospita all’interno quattro raffigurazioni della vita del Santo. Caratteristico dell’oratorio è il pronao, ora in parte distrutto, che scavalca il fosso lungo la Porrettana: una volta era riparo per la sosta e le preghiere dei viandanti che, attraverso le grate ai lati della porta, potevano evocare la sacra immagine.