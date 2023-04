Incidente oggi ad Anzola (Bologna): un morto nello scontro fra auto, camion e camper

Anzola (Bologna), 11 aprile 2023 – Maxi incidente (foto) sulla via Emilia, e le strade del Bolognese si tingono ancora di sangue. Una persona è morta, e un’altra è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo pesante, un camper e un’auto nel territorio di Anzola.

Ancora in fase d’accertamento da parte delle forze dell’ordine le cause che avrebbero portato il mezzo pesante a scontrarsi con la Fiat Punto. Nello scontro è stato coinvolto anche un caravan. A perdere la vita è stato l’uomo alla guida dell’auto di 39 anni, residente nella provincia di Modena, che era nell’abitacolo da solo. A causa dello schianto, si è anche sviluppato un incendio nel motore del camion, il cui autista è stato medicato dai sanitari del 118.

Via Emilia chiusa al traffico: le deviazioni

Per consentire soccorsi e rilievi, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 “via Emilia” al km 122,800.

Lo fa sapere Anas, specificando che il traffico viene al momento deviato mediante uscita obbligatoria al km 121,800 per chi viaggia in direzione Modena e al km 123,500 per chi viaggia in direzione Bologna.

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Al lavoro inoltre le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento