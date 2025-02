Incidente nel Bolognese, auto vola dal cavalcavia e si ribalta nel torrente: morta una donna, grave la figlia Lo schianto è avvenuto tra i territori di Maggio (Ozzano) e il primo abitato di Castel San Pietro, la vittima è Domenica Valentini. Il veicolo, che viaggiava in direzione di Bologna sulla via Emilia, è uscito fuori strada andando a sbattere contro il guard rail per poi precipitare. La donna è deceduta durante il trasporto in ospedale