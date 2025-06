Si schianta con l’auto all'alba per un colpo di sonno: 21enne gravissimo, illeso l’amico

Valsamoggia (Bologna), 29 giugno 2025 - Un suono stridente e agghiacciante di lamiere che si accartocciano, il boato dell'impatto, poi le sirene. Un risveglio drammatico quello di stamattina per gli abitanti di Ponte Samoggia. Poco prima dell'alba, infatti, un'auto si è schiantata contro il guardrail in Valsamoggia all'incrocio tra la via Emilia, ss9, e la via Cassoletta, all'altezza del locale Statale Nove. Erano pochi minuti prima delle 6.

Un 21enne stava guidando la sua Volkswagen Golf. A bordo con lui, sul sedile del passeggero, un amico 19enne. I due pare stessero facendo rientro a casa dopo una serata tra ragazzi. Ad un certo punto, però, il 21enne ha perso il controllo della vettura che si è andata a schiantare dal lato opposto della carreggiata, contro il guardrail. L'impatto è stato devastante tanto che le lamiere metalliche della barriera di sicurezza hanno letteralmente trafitto il parabrezza dal lato del guidatore. Sul posto sono arrivati i pompieri che hanno estratto, non senza fatica, il conducente dall'abitacolo accartocciato della macchina. Con loro i sanitari del 118 con due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Ad avere la peggio il conducente 21enne che è stato portato in ospedale in codice di massima gravità. Miracolosamente quasi illeso, ma sotto choc, l'amico passeggero.

Sul posto, per i rilievi di prassi e per chiarire la dinamica di quanto accaduto, i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale: stando a quanto si apprende il 21enne avrebbe fatto tutto da solo, pare per un colpo di sonno.