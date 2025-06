Incidente in via San Donato, nello schianto coinvolta un’auto della polizia

Bologna, 25 giugno 2025 – Questa notte, intorno all’1, incidente spettacolare tra una volante della polizia e una Lancia Ypsilon bianca. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via San Donato e via del Lavoro. Nessuna delle persone a bordo è rimasta gravemente ferita.

La volante, dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, aveva a bordo un tunisino di 26 anni che era stato appena fermato, dopo che aveva rifiutato di esibire un valido documento di riconoscimento e aveva opposto resistenza agli operatori.

Durante il trasporto in auto in Questura, quindi verso il centro, il tunisino ha incrementato le condotte moleste e ha iniziato a colpire gli interni dell'abitacolo con colpi e testate. In considerazione della condotta pericolosa e autolesionista del soggetto, l'equipaggio, con sirene e lampeggianti, ha attraversato l'incrocio di via del Lavoro ma ha impattato con l'altra autovettura, ribaltandosi.

Al volante della Lancia Ypsilon bianca c’era una signora albanese di 37 anni che si è ritrovata, durante l’attraversamento dell’incrocio, arrivare all’improvviso l’auto della polizia. Sul posto altre volanti, la polizia locale, ambulanze e vigili del fuoco che hanno estratto il soggetto fermato e i due poliziotti dalla volante che si è ribaltata su un fianco.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Le quattro persone sono state trasportate al Maggiore e dimessi con sole contusioni: la ragazza 37enne con 5 giorni di prognosi, il tunisino con precedenti vari, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, con 3 giorni, mentre per i due agenti sono 7 i giorni di prognosi.