Incidente tra 2 auto sulla Porrettana, morto un bimbo di 7 anni. “Forse non indossava la cintura”

Bologna, 23 ottobre 2025 – Un bambino di 7 anni è morto ieri sera, a seguito dei gravissimi traumi riportati in un incidente stradale.

Erano circa le 20 quando il piccolo, in macchina con il padre, è rimasto coinvolto nel frontale tra l’auto su cui viaggiava, un Volkswagen d’epoca, e una Clio, all’altezza del distributore Economy Station sulla Porrettana a Granarolo.

Stando a quanto ricostruito, le due macchine si sarebbero scontrate per evitare uno scooter che stava svoltando verso il distributore, condotto da un quarantaseienne di San Lazzaro.

Nell’impatto, il bambino – che stando ai primi rilievi dei carabinieri non indossava la cintura – ha riportato traumi gravissimi, che non gli hanno lasciato scampo.

Il padre, di 34 anni e di origine albanese, residente a Minerbio, e l’altro automobilista, un ventenne di Bentivoglio, sono stati invece soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice di media gravità al Maggiore.

Si tratta dell’ennesimo grave incidente che succede sulle strade della provincia di Bologna. Ieri un motociclista è rimasto ferito in uno schianto sulla Fondovalle Savena, mentre l’altro giorno un nonno di 90 anni ha perso la vita a Malalbergo e sua nipote di 18 anni è rimasta ferita gravemente nello scontro. La ragazza era seduta sul sedile del passeggero e l’uomo era andato a prenderla a scuola.

Sempre di ieri la notizia che è iniziato il processo per il guidatore che un anno fa si scontrò contro l’auto del pasticciere dei vip Federico Asta (che morì a seguito dell’incidente): l’accusa è di omicidio stradale.