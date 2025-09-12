Incidente a Bologna, auto rubata inseguita dalla polizia si schianta in via Murri. Muore un 18enne

Bologna, 12 settembre 2025 – La fuga a bordo di un’auto rubata è finita in tragedia questa mattina all’alba in via Murri, dove un ragazzo albanese di diciott’anni è morto nello schianto contro un palo.

L’incidente è avvenuto intorno alle cinque del mattino.

Stando alle prime ricostruzioni, i due ragazzi albanesi di 18 e 19 anni, intercettati dalla polizia a bordo dell’auto rubata hanno iniziato una fuga tra le vie della città, inseguiti da una pattuglia delle volanti. All’incirca all’altezza dell’incrocio tra via Murri e via dei Lamponi, il diciannovenne che si trovava alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo, finendo per schiantarsi contro un palo per poi carambolare contro le altre auto in sosta nella strada.

Nello schianto il diciottenne, che era seduto al lato passeggero, ha perso la vita.

Subito sul posto sono arrivate altre volanti della polizia, la polizia locale e i sanitari del 118, che hanno trasportato in codice due al Maggiore l’altro ferito.

L'incidente di via Murri a Bologna, avvenuto durante un inseguimento: ecco cosa è rimasto dell'auto in fuga