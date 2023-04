Incidente auto treno al passaggio a livello di Crespellano (Bologna)

Bologna, 6 aprile 2023 – Un treno regionale ha travolto un'auto nei pressi di un passaggio a livello a Crespellano, in provincia di Bologna, oggi verso le 16.

Per cause in corso di accertamento da parte di vigili del fuoco e carabinieri, l'auto si era fermata sui binari quando è arrivato il convoglio.

Gli occupanti sono usciti prima che il treno, dopo una frenata, ha colpito l'auto, trascinandola per alcuni metri. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, né i passeggeri della vettura né quelli del convoglio, che dopo l’impatto sono usciti tutti dai vagoni.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta per permettere la rimozione dei mezzi dal binario e dovrebbe riprendere in serata, assicura sui il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno.