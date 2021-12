Bologna, 1 dicembre 2021 - Incidente in autostrada A14 oggi a Bologna, in direzione nord, avvenuto verso mezzogiorno al chilometro 18, all'altezza dell'uscita 10 della tangenziale. Il tratto in direzione nord è stato chiuso e il traffico è paralizzato.

Nello schianto sono coinvolti due tir: un autotreno ha tamponato il rimorchio di un autoarticolato, che si è cappottato. E' scoppiato anche un piccolo incendio. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti il 118 per le prime cure agli autisti, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Notizia in aggiornamento