Incidente a Baricella (Bologna): con l’auto nel canale, ferito

Baricella (Bologna), 26 agosto 2024 – Perde il controllo della macchina e si ribalta in un canale a lato della carreggiata. Quest’incidente, che non ha avuto tragiche conseguenze per fortuna, si è verificato in territorio di Baricella, domenica, poco dopo le 16.30 all’incrocio tra via Imperiale e la via Guidetti. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una da San Pietro in Casale e una da Molinella, assieme ai carabinieri, alla polizia locale di Argenta (essendo il luogo dell’incidente quasi al confine con il territorio ferrarese) e ai sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine durante i rilievi il conducente, estratto dalle lamiere dell’auto dai pompieri e trasportato in ospedale in codice di media gravità, avrebbe fatto tutto da solo.