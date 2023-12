Incidente: travolto sulla Bazzanese, morto il ciclista Loredano Comastri

Valsamoggia (Bologna), 8 dicembre 2023 – Un ciclista è morto dopo essere stato investito ieri mattina sulla vecchia Bazzanese, appena fuori il centro abitato di Crespellano.

Si tratta di Loredano Comastri, 74 anni, di Zola Predosa: in sella alla sua bicicletta da corsa, stava percorrendo la via Provinciale in direzione di Casalecchio, quando è stato colpito in pieno e sbalzato ad una decina di metri di distanza da un’automobile, una Ford Fiesta di colore bianco, che lo ha travolto andando a invadere la corsia opposta.

La dinamica effettiva dell’incidente è all’analisi degli agenti della polizia locale di Valsamoggia, che sono arrivati con due pattuglie.

Si valuta anche il tragitto di un furgone, che si era inizialmente allontanato dal punto dell’incidente, per poi fermarsi e ritornare sul posto.

Siamo nell’immediata periferia di Crespellano, in direzione di Bazzano, a poche decine di metri dall’incrocio e dall’accesso al supermercato Despar. Da una parte il giardino di una residenza privata e dall’altro i binari della ferrovia Bologna-Vignola. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,30 con condizioni di visibilità buone e una temperatura rigida. Il ciclista era solo nella sua uscita e indossava il casco di protezione.

Sulla parte anteriore e sul cristallo dell’auto ferma una ventina di metri oltre il punto di impatto e sulla corsia opposta a quella del regolare senso di marcia, i segni del violento impatto con il ciclista.

In pochi minuti sul posto è arrivata l’ambulanza della Pubblica assistenza di Castello di Serravalle con l’auto medica a seguito. Poi sul campo sportivo di Crespellano sono atterrati i sanitari dell’elisoccorso in appoggio ai soccorritori, che hanno prestato le prime cure al ferito.

Il ciclista è stato poi trasportato al pronto soccorso del Maggiore in condizioni critiche, ma per lui non c’è stato niente da fare: è morto in serata.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, che ha regolato il traffico deviato sulla viabilità locale. Gli agenti della polizia locale hanno ascoltato il giovane che era alla guida della Fiesta e altri due coetanei, anche loro a bordo della stessa auto. Non si conosce l’esito dell’alcoltest e degli esami connessi.

Comastri era molto conosciuto a Zola: "Un atleta con la A maiuscola, che ha indossato per diverso tempo la maglia del G.S. Parco dei Ciliegi di Zola", ricorda chi l’ha conosciuto.

Era un grande appassionato di bicicletta e in passato aveva partecipato anche a gare di duathlon, podismo e ciclismo, oltre ad alcune cronoscalate.