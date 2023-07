Incidente a Bologna, schianto in via de’ Carracci: motociclista in fin di vita

Bologna, 24 luglio 2023 – Grave incidenti, ieri sera intorno alle 20.30, in via de’ Carracci. Lo scontro, che ha coinvolto uno scooter e un’auto, è avvenuto all’angolo con via Francesco Zanardi.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava percorrendo via Zanardi verso la periferia quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con l’auto che stava svoltando in via de’ Carracci.

Un impatto violentissimo che ha sbalzato l’uomo a bordo dello scooter facendolo cadere violentemente sull’asfalto.

Le condizioni del motociclista, un bolognese di 44 anni residente in città, sono apparse da subito gravissime tanto che è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza e due automediche e la polizia municipale per effettuare i rilievi del caso.