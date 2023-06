Incidente Bologna, investito mentre gioca in mezzo alla strada: gravissimo giovane animatore

Bologna, 16 giugno 2023 - Dramma a Castello d’Argile: un ragazzo di 16 anni è ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna dopo che ieri pomeriggio è stato investito da un'auto.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava partecipando come animatore a un centro estivo della parrocchia e stava inseguendosi per gioco un coetaneo, quando è finito in mezzo alla strada e un mezzo l’ha urtato, facendolo cadere in terra. La prognosi è riservata. Indagano i carabinieri.