Incidente oggi in moto a Bologna, grave ragazzino di 16 anni

Bologna, 2 luglio 2023 – Grave incidente oggi pomeriggio poco prima delle 16 in via Calamosco, all’intersezione con viale Europa, in zona San Donato. Un ragazzino di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente a bordo della propria motocicletta.

Stando alle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, intervenuta sul posto, l’adolescente stava percorrendo viale Europa in direzione centro a bordo della sua due ruote quando, circa 50 metri dopo l’intersezione con via Calamosco, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro lo spartitraffico centrale, per poi rovinare sull’asfalto.

Immediati i soccorsi del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica. Il ragazzino è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore.