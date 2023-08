Incidente a Bologna, investito in via Sardegna mentre attraversa la strada: è gravissimo

Bologna, 12 agosto 2023 – Un 92enne è stato trasportato questa mattina in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore, dopo essere stato investito in via Sardegna mentre attraversava la strada.

Erano circa le 10,40 quando una Fiat, condotta da un 56enne, che stava svoltando da via Calabria se lo è trovato davanti.

L’uomo è stato subito soccorso: i sanitari del 118 lo hanno portato d’urgenza in ospedale. Le condizioni dell’uomo sono stabili.

In via Sardegna la polizia locale è intervenuta per i rilievi, per stabilire la dinamica dell’incidente.