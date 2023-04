Incidente Canaletti di Budrio (Bologna) oggi, maxi scontro tra camion e auto. San Vitale in tilt

Bologna, 27 aprile 2023 – Paura e strada bloccata ai Canaletti di Budrio, dove oggi, Verso le 12.15, si è verificato un grave incidente. Tre giovanissimi sono rimasti feriti, uno è grave.

Lo schianto, che ha coinvolto due mezzi, un camion e un auto, sulla via San Vitale all’altezza della frazione Canaletti di Budrio.

La dinamica non è chiara e sul posto al momento , oltre alla Polizia locale di Budrio, stanno operando i sanitari del 118 con due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso e i vigili del fuoco.

Portati in ospedale gli occupanti della vettura, un giovane in codice di massima gravità, gli altri due, invece, in codice di media gravità.

La circolazione sulla San Vitale è interdetta.

Notizia in aggiornamento