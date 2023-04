Incidente a Casalecchio di Reno, auto nella scarpata: due feriti

Casalecchio di Reno (Bologna), 2 aprile 2023 – Incidente ieri sera intorno alle 23 a Casalecchio di Reno. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare un’auto finita nella scarpata, per cause in corso di accertamento. Sul posto le squadre hanno provveduto immediatamente all'estrazione di due persone anziane e al recupero dell'auto. I due non sono in pericolo di vita, ma lo spavento è stato enorme.