Incidente a Castel Guelfo di Bologna: si schianta contro lo spartitraffico in via Medesano: gravissimo

L'auto cappottata è finita nel cortile di una casa

Castel Guelfo, 16 gennaio 2023 - Nel Paese si registrano "troppi morti e feriti sulle strade: occorre intervenire urgentemente". È quello che chiede al Governo, l’Anci Emilia-Romagna in una lettera firmata dal presidente, Luca Vecchi, da Massimo Bosso, delegato alla Mobilità, e da Fabio Fecci, delegato politico alla Sicurezza, Protezione Civile, Polizia Municipale.

E un altro incidente si è registrato la scorsa notte e vede un ragazzo di 27 anni in condizioni gravissime al Maggiore dove è ricoverato in prognosi riservata. Lo schianto è avvenuto all’1.50 in via Medesano, a Castel Guelfo: il ragazzo, residente a Medicina e alla guida di una Bmw 320, era diretto verso Ravenna quando, per cause al vaglio dei carabinieri, è finito contro uno spartitraffico per poi capottare dentro il cortile di una casa. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e poi il trasporto all’ospedale con il fondamentale arrivo dell’elimedica del 118. Il tutto in tempi rapidissimi grazie all’azione congiunta tra la centrale, ambulanza, elisoccorso e il trauma team del Maggiore.

"I dati – continuano i sindaci di Reggio, Casalecchio e Noceto nella missiva a Roma – testimoniano nel primo semestre 2022 un forte aumento dei feriti (+25,7%) e delle vittime (+15,3%) sulle nostre strade". Per fronteggiare il fenomeno, "come Anci riteniamo necessario attuare gli accorgimenti tecnici e di controllo utili alla riduzione della velocità, spesso causa di incidenti gravi. La mancanza di tale azione, con la carenza di donne e uomini delle Forze delle ordine sulle strade, amplifica la sensazione di impunità e di mancato controllo, aumentando le situazioni di rischio". A giudizio dei tre "è un errore pensare che l’utilizzo di tali strumenti sia finalizzato al ‘fare cassa’ da parte delle amministrazioni comunali". Poi, oltre ad agire sul fronte della velocità, all’Esecutivo viene chiesto di muoversi verso "un inasprimento delle pene per chi viene fermato alla guida con lo smartphone" e verso "la condivisione di una strategia comune con le case automobilistiche e le aziende produttrici di smartphone e strumenti informatici, al fine di disattivare, proprio grazie alle opportunità che vengono dall’innovazione tecnologica, l’operatività di questi strumenti alla guida".