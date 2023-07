Incidente a Castel Maggiore, due feriti nello scontro fra auto

Castel Maggiore (Bologna), 3 luglio 2023 - Due auto si sono scontrate l'altra sera, domenica 2 luglio, intorno alle 22.50, a Castel Maggiore. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Due persone coinvolte nell'incidente sono state soccorse dai vigli del fuoco e dai sanitari del 118 e sono state trasportate in codice 2 al pronto soccorso per ricevere le cure del caso.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per mettere in sicurezza la strada, mentre i carabinieri hanno proceduto ai rilievi del caso per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.