Incidente a Castel San Pietro (Bologna): investe e uccide 70enne sulle strisce, preso il pirata

Castel San Pietro Terme (Bologna), 28 gennaio 2023 - Un automobilista, fuggito dopo aver investito e ucciso un 70enne - morto sul colpo nell'impatto - è stato rintracciato dalla polizia locale grazie ai testimoni dell'incidente.

I vigili sono così riusciti ad assicurare alla giustizia il pirata della strada. L’incidente si è verificato ieri sera, , venerdì 27 gennaio, in via Marconi. Erano le 20,15 circa quando Fabio Pandolfi, 70enne castellano, stava attraversando sulle strisce pedonali adiacenti al parcheggio di via Oberdan: l'anziano è stato investito in pieno da una Fiat Panda, che si è subito data alla fuga.

La Polizia Locale, chiamata da cittadini testimoni del fatto, è giunta sul posto trovando l’uomo a terra ormai privo di vita. Fatti i rilievi dell’incidente, gli operatori hanno subito iniziato le ricerche e, grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere cittadine, nella notte hanno ritrovato il veicolo, che era stato parcheggiato in un luogo defilato, forse nel tentativo di nasconderlo.

Il proprietario dell’auto, T.S. ventenne castellano, è stato prelevato dalla sua abitazione ed è stato denunciato per tre capi d’imputazione: omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga da incidente stradale con esito mortale. Inoltre il suo veicolo è stato sequestrato ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

"La dinamica dell’incidente è certa – afferma il comandante Leonardo Marocchi –: l’investimento è avvenuto mentre la vittima stava regolarmente attraversando sulle strisce pedonali, provocandone la caduta rovinosa e la morte immediata. Vorrei sottolineare che molto importante è stato l’aiuto dei numerosi testimoni che ci hanno fornito elementi utili a ritracciare il colpevole. Sono tuttora in corso le indagini sulle cause della sua fuga".