Bologna, 27 settembre 2019 - Incidente mortale oggi intorno alle 14 a Castenaso. La vittima, un modenese di 47 anni era alla guida di un tir quando a Fossamarza, ha tamponato violentemente un mezzo di Hera per la raccolta dei rifiuti, che dalla provinciale stava svoltando a sinistra in via Birbanteria.

Nell'impatto la cabina di guida dell'autotreno è andata quasi completamente distrutta e il 47enne, portato con l'eliambulanza del 118 al Maggiore, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. L'autista 56enne dell'altro mezzo ha riportato ferite non gravi. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale Terre di Pianura, con il supporto dei carabinieri. Il tratto della San Vitale dove si è verificato l'incidente è stato chiuso per quasi tre ore.