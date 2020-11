Castenaso (Bologna), 12 novembre 2020 - Una ragazza di 19 anni è morta travolta da un'auto mentre stava facendo jogging. La tragedia è avvenuta questa sera intorno alle 19,15 in via Frullo, vicino alla rotonda Zucchi a Castenaso. La ragazza abita poco lontano dal luogo del terribile schianto. Stava correndo a lato della strada quando è stata falciata e uccisa dal guidatore di una Opel Astra. L'impatto è stat molto violento: la povera ragazza è stata sbalzata per vari metri.

I sanitari del 118, subito accorsi in via Frullo assieme al medico, hanno tentato inutilmente di rianimare la ragazza, ma il suo cuore non ha ripreso a battare: troppi gravi le ferite riportate. Il guidatore del'auto è stato sottoposto ad alcol test e la sua posizione è al vaglio dei carabinieri di Castenaso, Granarolo e San Lazzaro che sono arrivati pochi minuti dopo l'incidente. A loro spetterà ora ricostruire come sia potuta avvenire una simile tragedia.