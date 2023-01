Incidente Castenaso oggi, morto a 39 anni nello scontro tra auto e camion

L'ambulanza è intervenuta sulla San Vitale (foto di repertorio)

Incidente a Castel Guelfo di Bologna: si schianta contro lo spartitraffico in via Medesano: gravissimo

Castenaso (Bologna), 16 gennaio 2023 – Un inizio di settimana tragico, quello di oggi, sulle strade della provincia bolognese. A Castenaso, in via Tosarelli, ha perso la vita in un incidente un italiano 39enne residente in un vicino paese della Bassa. L’uomo stava percorrendo la via Tosarelli poco dopo le 6 a bordo della sua auto quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con un mezzo pesante che proveniva nella direzione opposta.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso e i soccorsi necessari, anche se per il 39enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 che sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del Norm di San Lazzaro insieme alla locale pattuglia di militari di Castenaso. Spetterà a loro chiarire esattamente la dinamica dell’incidente che ha portato a questo tragico epilogo.

La viabilità, trattandosi anche di un orario di punta, ha fortemente risentito della chiusura di via Tosarelli. La strada, infatti, è rimasta interdetta alla circolazione dalle 8.30 e lo rimarrà fin quasi alle 10 e si sono create lunghe file.