Incidente a Crespellano: ferito un automobilista

Bologna, 29 dicembre 2023 – Paura a Crespellano, in provincia di Bologna, per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17.

Lo schianto, avvenuto in via Cassola, in località Calcara, ha coinvolto un’auto che è finita fuori strada, in un fosso. Sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto dalla vettura il conducente, poi consegnato ai sanitari del 118.

E’ l’ennesimo incidente avvenuto nel Bolognese. Un altro oggi a Monterenzio con un’auto finta nel burrone e quello tragico di ieri dove ha perso la vita la 26enne Giovanna Cristiani.