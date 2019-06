Crespellano (Bologna), 8 giugno 2019 - Un motociclista di 56 anni di Nonantola, nel Modenese, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto intorno alle 17,30 nella frazione di Beni Comunali, tra Crevalcore e San Matteo della Decima. In corrispondenza di una semicurva, la moto si è scontrata frontalmente con un'auto che stava procedendo nella direzione opposta. Lo schianto è stato molto violento e il motociclista è stato sbalzato per diversi metri.

I ragazzi che erano sull'auto hanno subito capito che la situazione era molto grave e hanno allertato i soccorsi con la massima urgenza. E' anche decollato l'elisoccorso dal Maggiore, ma ogni sforzo dei sanitari è risultato vano: il motociclista era già deceduto. Feriti, anche se non in modo grave i due giovani sull'auto: il ragazzo ha 26 anni e la ragazza 28.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale dell'unione Terre d'Acqua che, per consentire soccorsi e accertamenti, ha chiuso provvisoriamente al traffico il tratto della strada provinciale 1, tra la rotonda di via Guisa e via Di Mezzo Levante.