Scontro devastante, auto contro moto a Bologna: 30enne gravissimo in ospedale

Granarolo (Bologna), 9 novembre 2024 - Drammatico incidente, nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18 in territorio di Granarolo, sulla via Roma in frazione Viadagola. A scontrarsi, in un impatto devastante, un'automobile ed una moto. Stando a quanto si apprende dalle forze dell'ordine, nello specifico i carabinieri di Granarolo intervenuti per i rilievi, la moto, una Kawasaki, condotta da un 30enne, stava procedendo su via Roma.

Poco avanti a lui, sulla stessa carreggiata, stava procedendo una macchina, una Giulietta Alfa Romeo, guidata da un uomo di 81 anni. Ad un certo punto, stando a quanto si apprende dalle forze dell'ordine e da alcuni testimoni presenti, la moto avrebbe tentato di sorpassare alcune auto non accorgendosi della macchina che, ferma in mezzo alla carreggiata, si stava accingendo a svoltare su via dello Sport.

L'impatto è stato devastante. La moto del giovane si è letteralmente accartocciata contro la portiera dell'Alfa Romeo e il 30enne è stato sbalzato a diversi metri di distanza dal punto di impatto cadendo rovinosamente a terra senza sensi.

Sul posto sono prontamente arrivati i sanitari del 118, dapprima con ambulanza e automedica, poi, viste le drammatiche condizioni del giovane, anche con l'elisoccorso.

Il 30enne è stato caricato sull'eliambulanza e portato all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità: è in pericolo di vita. Illeso, ma sotto choc il conducente della macchina.

I carabinieri di Granarolo, per fare i rilievi e permettere i soccorsi, hanno chiuso la strada, sempre molto trafficata, per più di un'ora. A supporto dei militari, per gestire la viabilità, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Granarolo.