Incidente sulla Fondovalle Savena: gravissimo un motociclista

Pianoro (Bologna), 22 ottobre 2025 – L’ennesimo incidente macchia la Fondovalle Savena, all’altezza del ponte della Boaria. Un grave incidente, infatti, si è verificato questa mattina intorno alle 7,30. Ad avere la peggio un 37enne pianorese, ora al Maggiore. L’uomo era in sella al suo scooterone che percorreva la Fondovalle Savena da Pianoro verso Bologna, probabilmente per recarsi al lavoro.

Nella carreggiata opposta proveniva una Volkswagen Golf che, all’altezza del ponte della Boaria, in territorio di Musiano, si sarebbe portata a metà della carreggiata per svoltare sul ponte. Non è chiaro se il 37enne che sopravveniva non abbia visto la macchina che stava svoltando. Quel che è certo è che l’impatto è stato devastante: il motociclista è stato sbalzato dalla moto ed è caduto a terra a diverse decine di metri dal punto d’impatto. A dare l’allarme alcuni automobilisti che stavano transitando da lì in quel momento. I primi ad arrivare sono stati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica: le condizioni del 37enne, infatti, sono parse da subito molto gravi e l’uomo è stato trasportato al Maggiore in codice di massima gravità.

Illeso, ma sotto choc, il conducente della Golf. Con i sanitari sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Pianoro. Spetta a loro, che hanno condotto i rilievi, capire cause e responsabilità dell’incidente. La strada è stata chiusa a lungo per permettere i soccorsi e lo sgombero della carreggiata dai detriti dei mezzi sull’asfalto. Si sono create lunghe code in zona, visto anche l’orario di punta. Questo schianto si va a sommare a una triste e lunga lista di gravi incidenti verificatisi sulle strade bolognesi: da ultimo il mortale che si è verificato a Malalbergo, in via Boschi, lunedì e dove ha perso la vita il 90enne Graziano Donatantonio.

z. p.