Incidente frontale a Bentivoglio (Bologna): 30enne in ospedale

Bentivoglio (Bologna), 21 settembre 2024 - Pauroso schianto nella notte, per fortuna senza gravi conseguenze, in via Saliceto a Bentivoglio, nella Bassa Bolognese. Due auto, condotte da un 35enne ed un 30enne, procedevano in direzione opposte quando, all’altezza dell’autovelox, si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato importante e le due vetture hanno invaso la carreggiata a diverse centinaia di metri dal punto d’impatto.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e i carabinieri locali. I sanitari del 118 accorsi con due ambulanze hanno soccorso i conducenti: il 30enne è stato portato in ospedale in codice di media gravità, il 35enne in codice di bassa gravità.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti ai test per rilevare se fossero sotto l’effetto di alcol o droghe.