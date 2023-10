Incidente frontale contro il bus: muore in moto a 32 anni

Calderara di Reno (Bologna), 2 ottobre 2023 – Non ce l’ha fatta Alessandro Ravani, trentaduenne residente a Calderara di Reno. Il giovane uomo è morto sul colpo dopo un incidente mentre si trovava in sella alla sua moto a Campo San Martino, in provincia di Padova. È successo ieri nel primo pomeriggio, attorno alle 14.25.

Il ragazzo si trovava lungo la strada statale 47 Valsugana, all’altezza del chilometro 17,900, quando si è schiantato frontalmente contro un pullman di turisti.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto del tragico scontro, infatti, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua motocicletta Husqvarna quando, dopo essere ripartito dall’incrocio regolato da semaforo tra via Caselle e via Capitelbello, con direzione Padova, ha improvvisamente accelerato andando a sbattere appunto contro il pullman, condotto da un uomo originario della provincia di Trento, che procedeva regolarmente sulla propria corsia di marcia, in direzione opposta.

L’impatto ha sfondato il parabrezza del mezzo turistico, proprio dal lato del guidatore, il quale però non risulta abbia riportato lesioni gravi.

A causa del violentissimo impatto invece per il giovane centauro non c’è stato nulla da fare, poiché è deceduto all’istante. Non è chiaro se dopo l’impatto sia stato anche travolto dall’altro veicolo.

Sul posto dell’incidente fatale sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e i sanitari del 118, con ambulanza e automedica. Inutili i tentativi di rianimare la vittima.

