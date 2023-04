Incidente nella notte a Funo (Bologna), due feriti

Bologna, 8 aprile 2025 – Questa notte, a Funo di Argelato, in provincia di Bologna, si è verificato un tamponamento tra due auto. Sul posto i carabinieri di San Giovanni in Persiceto. Pare che lo scontro sia avvenuto a seguito di un’immissione sulla statale senza che l’auto si avvedesse dell’arrivo di un altro veicolo. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso che, per fortuna, non si è poi reso necessario.

Le persone coinvolte, che erano alla guida delle auto, sono state trasportate all’ospedale in codice di media gravità.

I militari di San Giovanni sono poi intervenuti anche in centro a San Matteo della Decima. Due macchine che percorrevano la strada principale del centro abitato si sono scontrate. Quella davanti si è ribaltata poiché il dosso presente ha fatto da ‘trampolino’. Non si sono registrati feriti.