Incidente con un furgone a quarto Inferiore, grave motociclista di 24 anni

Granarolo (Bologna), 27 giugno 2025 - Un impatto devastante, quello di questa mattina tra una moto e un furgoncino a Quarto Inferiore dove si è verificato l’ennesimo grave incidente sulle strade della provincia di Bologna. Ad avere la peggio un 24enne di Budrio che è ora in Rianimazione. Ecco i fatti. Erano da poco passate le 8 in via del Frullo, la strada di Quarto Inferiore, nei pressi dell’inceneritore di Hera, al confine tra i territori di Granarolo e Castenaso. Il 24enne era in sella alla sua Kawasaki Ninja, forse per recarsi al lavoro, e stava procedendo in direzione di Granarolo.

Stando a una prima sommaria ricostruzione, in direzione opposta sopraggiungeva un furgoncino Fiat Doblò. Il conducente di questo mezzo era appena uscito dall’inceneritore, si era immesso sulla via del Frullo in direzione di Granarolo e si stava accingendo a svoltare a sinistra. In quel momento si è verificato, per cause ancora da chiarire, l’impatto tra i due mezzi.

Nell’incidente la moto del 24enne si è andata a incastrare sotto il Doblò, tanto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, con un mezzo, per estrarre il giovane centauro da sotto al furgoncino. Con i pompieri sul posto, avvisati dal conducente del furgone illeso ma sotto choc, sono arrivati anche i sanitari del 118 con vari mezzi: un’ambulanza e un’automedica.

Le condizioni del ragazzo, infatti, erano parse da subito parecchio gravi: il 24enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità ed è stato quindi ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. A effettuare i rilievi di prassi per definire la causa dell’incidente, e accertare le responsabilità di quanto accaduto, sono sopraggiunti gli agenti della Polizia Locale di Castenaso con alcune pattuglie.

Non è ancora chiaro chi dei due, tra il conducente del Doblò e il motociclista, abbia commesso un errore e abbia causato lo schianto. Quel che è certo è che, per chiarirlo, gli agenti visioneranno anche i filmati di videosorveglianza delle telecamere presenti in zona, a partire da quelle dello stabilimento dell’inceneritore di Hera.

Questo grave incidente stradale fa seguito a una lunga e triste sequenza di scontri sulle strade metropolitane: una settimana fa un 22enne di Bentivoglio si è scontrato con un’auto, che non gli avrebbe dato la precedenza, all’ingresso dell’Interporto a Santa Maria in Duno. Il giovane è ancora ricoverato al Maggiore.