Incidente sulla Futa, ragazzo perde il controllo della moto, cade e finisce nella scarpata: è grave

Pianoro (Bologna), 24 agosto 2024 - Ennesimo incidente, nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19, sulla ss65 Futa in territorio di Pianoro, poco dopo il paese di Livergnano. Una moto, condotta da un giovane bolognese, stava scendendo da Loiano in direzione di Pianoro paese. Ad un certo punto, poco dopo l'abitato di Livergnano, il giovane, per motivi al momento sconosciuti, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il ragazzo di 31 anni è, quindi, caduto dalla sella delle due ruote, ha impattato con violenza al suolo ed è andato a finire in una scarpata a margine della carreggiata dopo essere, con violenza, passato sotto al guard rail. Subito è scattato l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti che hanno assistito all'incidente. Il 31enne è stato estratto dai rovi dai vigili del fuoco.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Locale di Pianoro con una pattuglia che si sono occupati dei rilievi. Con loro, di supporto, c'era anche una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di San Lazzaro che ha gestito la viabilità, rimasta dapprima bloccata e, poi, a senso unico alternato per permettere i soccorsi ed i rilievi. I sanitari del 118 sono sopraggiunti con un'ambulanza, ma viste le gravi condizioni del giovane è arrivato sul posto anche l'elisoccorso. Il ragazzo, residente tra Bologna e San Lazzaro, è stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità.