Granarolo (Bologna), 30 dicembre 2020 - Schianto a Granarolo, ferito gravemente anche un bimbo di un anno e mezzo. Il frontale intorno alle ore 18,20 sulla Lungosavena, a circa 200 metri dall'incrocio con via San Donato.

In base a una prima ricostruzione della Polizia locale dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, che ha eseguito i rilievi, l'auto, una Lancia Ypsilon, a bordo della quale viaggiavano il bambino e la madre, 31enne bolognese, mentre stava percorrendo la strada in direzione Castenaso per cause da

chiarire si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò, che procedeva in senso opposto, verso Minerbio.

Feriti, oltre al bimbo, i conducenti delle auto, estratti dalle lamiere dei mezzi dai Vigili del fuoco, sul posto con due squadre e un'autogru, e accompagnati dal 118 al Maggiore in codice di media gravità.