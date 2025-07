Incidente a Granarolo, scontro tra due auto. Traffico in tilt

Granarolo (Bologna), 4 luglio 2025 - Ennesimo schianto sulle strade bolognesi. L’impatto, che si è verificato poco prima delle 9 sulla ss64, in frazione Lovoleto di Granarolo, ha coinvolto due auto.

I due mezzi, stando a quanto si apprende, andavano in direzioni opposti quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate.

Nell’impatto una delle due auto si è ribaltata e l’altra è finita fuori strada.

Sul posto, per liberare i due conducenti dai rispettivi mezzi, i vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118 con ambulanza e automedica.

Le condizioni dei coinvolti non sono gravi per fortuna e sono stati portati in ospedale in codice di media gravità.

La circolazione è rimasta bloccata per più di un’ora, poi è stata riaperta una corsia di marcia, con il senso unico alternato.

"Il traffico in direzione Bologna viene deviato a Cà de Fabbri sulla via Ronchi inferiore. Il traffico in direzione Ferrara è deviato sulla trasversale di Pianura. È prevista la chiusura delle uscite della Trasversale in direzione Lovoleto. Si segnalano forti rallentamenti. Si consiglia di scegliere percorsi alternativi”, aveva scritto in una nota l’amministrazione comunale.